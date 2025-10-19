Россия
07:32, 19 октября 2025Россия

Силы ПВО за ночь сбили 45 беспилотников ВСУ

Минобороны РФ: Средства ПВО за ночь сбили 45 украинских дронов
Марина Совина
Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 45 украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 18 октября т.г. до 7:00 19 октября т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в заявлении.

Так, 12 дронов сбили над территорией Самарской области, 11 БПЛА — над территорией Саратовской области, пять — над территорией Ростовской области. Также силы ПВО сбили пять аппаратов над территорией Воронежской области, три — над территорией Крыма, два БПЛА — над территорией Брянской области, два вражеских дрона — над территорией Липецкой области.

По данным МО, один беспилотник нейтрализован над территорией Волгоградской области, один — над территорией Оренбургской области, один — над территорией Рязанской области, один — над территорией Тверской области и один — над территорией Тульской области.

Накануне вечером сообщалось, что силы ПАО отразили массированную атаку на регионы России. Было перехвачено и уничтожено 20 беспилотных летательных аппаратов, рассказали в Минобороны.

Украинская армия в ночь на четверг, 16 октября, выпустили по России свыше пяти десятков беспилотников.

    Все новости