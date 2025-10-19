Скандал с обвинением Аллегровой и Крутого в плагиате неожиданно разрешился

Крутой и Аллегрова уладили конфликт из-за плагиата с интернет-поэтом Алквиадом

Скандал из-за песни «У окна», которую написал композитор Игорь Крутой и исполнила певица Ирина Аллегрова, неожиданно разрешился. Об этом сообщает MK.RU.

Народных артистов России обвинил в плагиате Сергей Кротиков, известный как интернет-поэт и исполнитель Алквиад. Он заявил, что композиция изначально была его стихотворением «Она сидела у окна», созданным в 2008 году. Позже поэт написал на эти стихи музыку. По словам Кротикова, в августе 2025 года Аллегрова и Крутой спели песню на фестивале «Новая волна», объявив автором некоего Николая. Позже композиция появилась на стриминговых платформах с авторством Алквиада, однако с мужчиной никто не связывался.

19 октября Кротиков заявил, что конфликт разрешился. «Порой в нашей жизни, особенно в творческой, случаются недоразумения. В этом году Игорь Крутой написал красивую песню "У окна". Осенью состоялась ее премьера. Стихи взяли из сети: попытки поиска меня, как автора строк, результат дали не сразу», — пояснил поэт и добавил, что теперь все вопросы по авторским правам были улажены.

MK.RU пишет, что он также получит диплом фестиваля «Песня года». В финальном концерте фестиваля Аллегрова споет песню именно на стихи Кротикова.

Ранее Аллегрова ответила на вопрос о том, не возникала ли между ней и Крутым искра за многие годы дружеских отношений. Певица заявила, что они с композитором подходят друг другу.