Стало известно о начале взятия Херсона

Сальдо: ВС России уже контролируют часть Херсона
Алевтина Запольская
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уже контролируют часть города Херсона. Об этом ТАСС рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Несколько частей Херсона находятся и на левом берегу, поэтому мы часть Херсона контролируем. Да, это промышленная часть, но она есть и находится под контролем наших вооруженных сил», — подчеркнул он.

По его словам, дачные поселки, расположенные в низовьях Днепра, также находятся под контролем Российской армии. «Поэтому освобождение самого города Херсона уже начато», — заключил он.

Ранее стало известно о бегстве украинских властей в Херсонской области. Сообщалось, что они покинули регион и скрываются в Николаеве.

