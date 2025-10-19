Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:38, 19 октября 2025Мир

Трамп заявил о невозможности присутствия в секторе Газа американских военных

Президент США Трамп заявил, что американских военных не будет в секторе Газа
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о невозможности присутствия в секторе Газа американских военных. Такой комментарий политик дал Fox News, передает РИА Новости.

Глава Белого дома отметил, что военных США не будет в Газе, поскольку на то нет видимых причин.

До этого сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии принять решительные меры против радикалов в секторе Газа.

19 октября израильская армия подтвердила новые удары по Газе. В Израиле рассказали о грубом нарушении прекращения огня со стороны палестинских радикалов.

Перед этим в палестинском движении ХАМАС ответили на обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Там отвергли утверждения американского Госдепа о «неизбежном нападении» или нарушении соглашения о прекращении огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лувр в Париже ограбили за несколько минут. Из музея украли вещи из коллекции украшений Наполеона и императрицы

    Слухи об утечке базы данных мессенджера MAX оказались ложными

    Российская телеведущая пожаловалась на миллионные счета ЖКХ

    Магнитогорский «Металлург» выиграл матч КХЛ с 15 заброшенными шайбами

    Потерянную во Владикавказе травмированную лошадь нашли

    Глава МВД Франции не исключил ограбление Лувра иностранцами

    Трамп заявил о невозможности присутствия в секторе Газа американских военных

    Российские войска повторили операцию «Поток»

    Израиль предупреждал США о нанесении удара по сектору Газа

    Врач предостерегла россиян от вызывающих повышенное газообразование полезных продуктов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости