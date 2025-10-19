Трамп заявил о невозможности присутствия в секторе Газа американских военных

Президент США Трамп заявил, что американских военных не будет в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп заявил о невозможности присутствия в секторе Газа американских военных. Такой комментарий политик дал Fox News, передает РИА Новости.

Глава Белого дома отметил, что военных США не будет в Газе, поскольку на то нет видимых причин.

До этого сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии принять решительные меры против радикалов в секторе Газа.

19 октября израильская армия подтвердила новые удары по Газе. В Израиле рассказали о грубом нарушении прекращения огня со стороны палестинских радикалов.

Перед этим в палестинском движении ХАМАС ответили на обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Там отвергли утверждения американского Госдепа о «неизбежном нападении» или нарушении соглашения о прекращении огня.