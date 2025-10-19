В Белоруссии рассказали о работе по установлению контактов с властями Украины

Глава КГБ Белоруссии Тертель: Ведется работа по установлению контактов с Киевом

Минск ведет работу по установлению контактов с властями Украины. Позиция белорусской стороны заключается в том, что нужно встречаться и находить консенсус, рассказал глава КГБ Белоруссии Иван Тертель в эфире «Беларусь 1».

«В этом отношении есть позиция, что необходимо встречаться и в этой сложнейшей обстановке находить консенсус. Эта работа тоже ведется. Конечно, это зависит от украинской стороны», — отметил он.

Тертель также утвердительно ответил на вопрос о том, ведется ли работа в этом направлении.

Помимо этого, глава КГБ подчеркнул, что президент Белоруссии Александр Лукашенко работает на то, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе и чтобы был найден баланс интересов сторон.

Ранее Владимир Зеленский предупредил партнеров с Запада о якобы «военной эксплуатации Белоруссии» со стороны России.

В свою очередь, Александр Лукашенко рассказал, что Минск готов принять участие в урегулировании конфликта на Украине, если США видят его роль в этом. Он также выразил мнение, что Украина должна оставаться суверенным независимым государством