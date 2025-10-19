В Финляндии резко отреагировали на возможность допуска российских лыжников

В Лыжной ассоциации Финляндии выступили против допуска россиян к турнирам

Президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти резко отреагировала на возможность допуска российских лыжников к международным турнирам. Ее слова приводит Italehti.

Коркатти заявила, что позиция страны не изменится, как бы на нее ни пытались повлиять. «Страны Северной Европы, как и многие другие, решительно против возвращения России», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) направила письмо национальным лыжным федерациям, в котором перечислены причины, по которым белорусским и российским лыжникам важно вернуться на международную арену. Организаторы заявили о намерении сделать результаты голосования конфиденциальными. Ответы на опрос будут использованы исключительно для внутренних обсуждений FIS и не будут обнародованы.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось. Решение о допуске российских атлетов к Олимпийским играм будет рассмотрено во вторник, 21 октября, на совете организации.