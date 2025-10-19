В Германии сообщили об угрозе НАТО со стороны Северного флота России

Bild: В ФРГ считают, что Северный флот РФ представляет потенциальную угрозу

В Минобороны Германии считают, что Северный флот России якобы представляет потенциальную угрозу для линий связи и транспорта между странами НАТО. Об этом написало издание Bild.

«Важные торговые пути и линии связи проходят через Арктику и Северную Атлантику. Мы должны защищать их сегодня как никогда. Потому что [президент РФ Владимир] Путин бросает вызов нашей безопасности и там», — указано в статье.

По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, НАТО противостоит этой угрозе через партнерство в области морской безопасности. Ранее он также выступил с заявлением, что благодаря российским атомным подлодкам Москва может поражать цели на территории Европы.

В сентябре Писториус заявил, что Россия якобы преследует немецкие спутники в космосе. Как считает министр, РФ размещает свои разведывательные спутники «в непосредственной близости от космических систем Вооруженных сил Германии» и ее союзников.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что единство НАТО рухнуло из-за риска масштабного конфликта альянса с Россией.