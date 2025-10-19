Россия
В Госдуме назвали тщеславием популярную у россиян практику

Депутат Милонов назвал тщеславными родителей, отдающих детей в школу с шести лет
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Россияне, которые отдают детей в школу с шести лет, тешат свое тщеславие. Такое мнение по поводу популярной у граждан страны практики выразил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, пишет «Газета.ru».

«Это модная тенденция — отдать ребенка чуть ли не с четырех лет в школу для того, чтобы потешить свое тщеславие, что ты родитель необычного, сверхспособного ребенка. Это не так. Твой ребенок необычный и хороший, но не надо отдавать маленького еще совсем малыша в школу, он к ней не готов», — заявил депутат.

Положительный опыт в этой сфере депутат назвал исключением и считает, что все равно детям, которые рано пошли в школу, приходится прикладывать больше усилий для освоения программы, чем тем, кто начал учиться в семь лет.

Милонов отметил, что ссылается в этом вопросе не только на личное мнение, но и на многолетний опыт педагогов. «Я лично даже могу сказать, что мои дети тоже пытались с шести лет идти — тяжело. С семи лет правильнее», — заключил парламентарий.

Ранее Милонов заявил, что считает идиотами тех, кто покупает жилье премиум-класса в Москве.

    Все новости