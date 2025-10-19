В Израиле заявили об атаках по десяткам целей в секторе Газа

Израиль атаковал десятки целей по всему сектору Газа

Израиль атаковал десятки целей по всему сектору Газа. Об этом заявили в армейской пресс-службе страны, передает ТАСС.

Предположительно, удары наносились по объектам, связанным с радикальным палестинским движением ХАМАС. Среди них были склады с оружием, объекты военной инфраструктуры, огневые точки и отдельные отряды вооруженных радикалов.

Израильская сторона напомнила, что к данным мерам пришлось прибегнуть в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны ХАМАС.

До этого сообщалось, что Израиль предупредил США о нанесении удара по Газе.

19 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии принять решительные меры против радикалов в секторе Газа.

Таким образом политик отреагировал на инцидент со стрельбой, который произошел в южной части анклава.