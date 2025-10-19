Экономика
В Крыму решили увеличить лимит выдачи бензина на АЗС до 30 литров в одни руки

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Крыму решили увеличить лимит выдачи бензина на автозаправочных станциях (АЗС) до 30 литров в одни руки в сутки. Мера начнет действовать с 20 октября. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Он отметил, что актуальные адреса АЗС будут доступны на портале крымского правительства и на сайте Министерства топлива и энергетики республики.

«Мероприятия по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики согласованы с федеральными органами власти», — подчеркнул глава Крыма.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что идея установить потолок цен на заправках нереализуема.

В прошлом с соответствующей инициативой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России обратился Национальный автомобильный союз (НАС). По мнению президента организации, потолок следует рассчитывать с помощью ценового индекса. В частности, цена топлива не должна превышать среднюю по региону в соответствующий день 2024 года вместе с уровнем накопленной инфляции.

    Все новости