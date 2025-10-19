В МИД России раскрыли масштабы хищения оружия на Украине

Посол Мирошник: На Украине украдено около 500 тысяч единиц оружия

С 2022 года на Украине в результате хищения пропали около полумиллиона единиц оружия. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Говоря о масштабах хищения оружия, российский дипломат сослался на данные Нацполиции Украины. Согласно приведенной Мирошником информации, больше всего было украдено автоматов — около 150 тысяч единиц. Также пропало более 29 тысяч пулеметов и почти 19 тысяч гранатометов. Мирошник добавил, что 58 процентов похищенных единиц оружия были иностранного производства.

«И это вооружение, которое разворовано внутри страны "мелкими воришками". Растаскивание и перепродажа иностранных поставок вооружения происходит вне учета полиции и в гораздо больших масштабах», — заявил российский посол.

