00:46, 19 октября 2025Россия

В Пензенской области ограничили работу интернета

В Пензенской области ограничили интернет на фоне опасности атаки БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Пензенской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

«На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность"», — отметил он.

По словам губернатора, в целях безопасности граждан также были введены временные ограничения работы мобильного интернета.

В ночь с 15 на 16 октября план «Ковер» вводили над некоторыми районами Пензенской области. Ранее сообщалось, что этот российский регион подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины.

15 октября жителей Челябинска оповестили о беспилотной опасности. В министерстве общественной безопасности региона уточнили, что существует угроза падения БПЛА.

