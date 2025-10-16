Россия
План «Ковер» ввели в российском регионе

Мельниченко: План «Ковер» ввели над некоторыми районами Пензенской области
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

План «Ковер» ввели над некоторыми районами Пензенской области. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что российский регион подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации Shot, взрывы раздаются над Саратовом и Энгельсом. Официальные данные пока не поступали.

До этого жители Киржачского района Владимирской области сняли похожее на гигантский гриб облако после взрыва в районе воинской части, который произошел в апреле 2025 года. В Минобороны тогда сообщили, что ЧП произошло из-за нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

