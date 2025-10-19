В Воронежской области сбили более пяти украинских дронов

Губернатор Гусев: В Воронежской области сбили более пяти дронов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более пяти украинских беспилотников в Воронежской области. На текущий момент пострадавших и разрушений нет, проинформировал в своем канале в Max глава региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО на территории Воронежской области были обнаружены и уничтожены более 5 беспилотных летательных аппаратов», — указал губернатор.

Вечером 18 октября в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО отразили массированную атаку на регионы России. Всего было перехвачено и уничтожено 20 дронов над шестью субъектами РФ.

В ночь с 17 на 18 октября сообщалось, что ВСУ на фоне встречи американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского беспилотники ВСУ предприняли попытку атаковать российские регионы. В частности, девять вражеских дронов были над Воронежской областью.