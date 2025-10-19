Россия
ВСУ атаковали дронами газзавод в российском регионе

Александра Синицына
Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи беспилотников газоперерабатывающий завод в Оренбургской области. Подробности происшествия на промышленном предсприятии раскрыл губернатор российского региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

«Частично пострадала инфраструктура газзавода. В результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов», — рассказал глава региона.

По его словам, все экстренные службы были активизированы для устранения последствий атаки. Спасатели занимаются тушением пожара.

«Пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Угрозы населенному пункту объект не несет», — подчеркнул Солнцев.

Ранее поезда задержались в Крыму из-за пожара на нефтебазе в городе Феодосия. Причиной возгорания стала атака беспилотников ВСУ.

