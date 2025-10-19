Замглавы российского города задержан из-за расследования по выводу госсредств

Замглавы Железногорска Вычужанин задержан из-за следствия по выводу госсредств

Заместитель главы Железногорска Роман Вычужанин задержан из-за расследования по выводу госсредств. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Кулеш в Telegram.

Кулеш пояснил, что замглавы российского города был арестован вследствие продолжающегося расследования уголовного дела в отношении сотрудников администрации, которые обвиняются в выводе нескольких миллионов рублей из городского бюджета на контрактах по уборке несанкционированных свалок вокруг города.

«Без комментариев, как говорится...» — написал он.

Ранее глава администрации Лужского района Ленинградской области Юрий Намлиев стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере.

