Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:42, 20 октября 2025Экономика

Афганистан и Россия начали обсуждение приема банковских карт «Мир»

Посол Хассан: Афганистан и Россия обсуждают прием банковских карт «Мир»

Фото: Pixabay

Афганистан и Россия начали обсуждение приема банковских карт системы «Мир», об этом в интервью «Известиям» рассказал посол исламской республики Гуль Хассан Хассан.

«Работа в этой сфере есть, переговоры идут. Мы нуждаемся в том, чтобы денежные транзакции при покупках осуществлялись без каких-либо ограничений и проблем», — отметил дипломат.

Он добавил, что Афганистан заинтересован в развитии торговых отношений, привлечении российских компаний и туристов в страну.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Центробанки РФ и Китая работают над облегчением системы расчетов между странами. Глава государства допустил объединение платежных инструментов обоих государств и отметил, что есть возможность использовать карты «Мир».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп вновь предложил Москве и Киеву остановиться на текущей линии фронта

    Шольц рассказал о доброжелательном тоне во время разговоров с Путиным

    В США рядом с зоной приземления самолета Трампа нашли вышку

    Трамп воспользовался короткой лестницей при посадке самолета во Флориде

    Трамп сделал заявление по соглашению между Израилем и ХАМАС

    В Боливии на президентских выборах победил кандидат-аутсайдер

    Афганистан и Россия начали обсуждение приема банковских карт «Мир»

    Трамп не обсуждал «уступку» территории Донбасса с Украиной

    Пенсии в ноябре выплатят россиянам раньше из-за праздников

    В МВД назвали признаки мошенников на сайтах знакомств

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости