Афганистан и Россия начали обсуждение приема банковских карт «Мир»

Посол Хассан: Афганистан и Россия обсуждают прием банковских карт «Мир»

Афганистан и Россия начали обсуждение приема банковских карт системы «Мир», об этом в интервью «Известиям» рассказал посол исламской республики Гуль Хассан Хассан.

«Работа в этой сфере есть, переговоры идут. Мы нуждаемся в том, чтобы денежные транзакции при покупках осуществлялись без каких-либо ограничений и проблем», — отметил дипломат.

Он добавил, что Афганистан заинтересован в развитии торговых отношений, привлечении российских компаний и туристов в страну.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Центробанки РФ и Китая работают над облегчением системы расчетов между странами. Глава государства допустил объединение платежных инструментов обоих государств и отметил, что есть возможность использовать карты «Мир».

