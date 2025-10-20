Белоусов поздравил войска с занятием Полтавки в Запорожской области

Глава Минобороны России Андрей Белоусов обратился к военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его слова приводит пресс-служба военного ведомства в Telegram.

Министр адресовал свое обращение личному составу 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Он поздравил солдат, прапорщиков и офицеров с установлением ими контроля над населенным пунктом Полтавка Запорожской области. О его переходе под российский контроль стало известно 19 октября.

«Ваши доблесть, стойкость и преданность долгу служат ярким примером для всех, кто гордится защитниками нашего Отечества», — говорится в обращении Белоусова. Он отметил высокий боевой дух подразделения и выразил уверенность, что бойцы и дальше будут выполнять все поставленные перед ними задачи.

Тем временем российские войска продолжают выход к западным границам Донецкой народной республики. 20 октября Минобороны сообщило о переходе под российский контроль населенного пункта Ленино. Вероятно, после занятия всей территории республики наступление будет продолжено. Так, ранее на одном из участков подразделения Вооруженных сил России уже достигли западных границ ДНР. Не остановившись на этом, они продолжили продвижение уже вглубь Днепропетровской области.