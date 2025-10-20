Беспилотник взмыл в небо и неожиданно помог жителям России

Беспилотник помог жителям Сахалина найти кучу ржавых бочек и старой техники

Беспилотник взмыл в небо и неожиданно помог жителям Сахалина — он показал в местных лесах огромную свалку металлических бочек и техники. Об этом сообщает Telegram-канал ASTV.ru.

Не так давно специалисты Агентства лесного и охотничьего хозяйства обследовали высокую гору в Корсаковском районе Сахалинской области. Беспилотник облетел труднодоступные места и в какой-то момент поразил россиян. Местные жители с помощью летательного аппарата нашли кучу старой ржавой техники и металлических бочек. Все они были разбросаны там, где находятся места дикой природы. Тогда же умное устройство показало, что слой отходов достигает 2,5 метра.

На транспорте доехать до большой свалки почти невозможно, так как там опасные склоны, много камней и размытые дороги. Начальник управления надзора Михаил Яковлев указал, что дрон смог без риска для людей обследовать местность.

На основе этих данных дальше будут предприняты шаги. Россияне, как отмечается, уберут машины и бочки в несколько этапов.

«Беспилотники помогают сахалинским лесникам не только следить за пожарами, но и находить незаконные свалки», — заключили в ASTV.ru.

Ранее на Сахалине беспилотник впервые доставил блюда из кафе. Уникальный дрон «Бражник» совершил полет в городе Корсакове, преодолев 20 километров. Команда разработчиков сообщила, что отныне готова к регулярному выполнению рейсов в интересах местных жителей.

Также специалисты создали полезный дрон для каждого дачника. Новый гаджет для борьбы с борщевиком, считающимся чрезвычайно опасным растением, работает с микроволнами. Российские ученые назвали его «роботом-убийцей» борщевика.