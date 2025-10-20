Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:55, 20 октября 2025Моя страна

Беспилотник взмыл в небо и неожиданно помог жителям России

Беспилотник помог жителям Сахалина найти кучу ржавых бочек и старой техники
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dmitry Kalinovsky / Shutterstock / Fotodom

Беспилотник взмыл в небо и неожиданно помог жителям Сахалина — он показал в местных лесах огромную свалку металлических бочек и техники. Об этом сообщает Telegram-канал ASTV.ru.

Не так давно специалисты Агентства лесного и охотничьего хозяйства обследовали высокую гору в Корсаковском районе Сахалинской области. Беспилотник облетел труднодоступные места и в какой-то момент поразил россиян. Местные жители с помощью летательного аппарата нашли кучу старой ржавой техники и металлических бочек. Все они были разбросаны там, где находятся места дикой природы. Тогда же умное устройство показало, что слой отходов достигает 2,5 метра.

На транспорте доехать до большой свалки почти невозможно, так как там опасные склоны, много камней и размытые дороги. Начальник управления надзора Михаил Яковлев указал, что дрон смог без риска для людей обследовать местность.

На основе этих данных дальше будут предприняты шаги. Россияне, как отмечается, уберут машины и бочки в несколько этапов.

«Беспилотники помогают сахалинским лесникам не только следить за пожарами, но и находить незаконные свалки», — заключили в ASTV.ru.

Ранее на Сахалине беспилотник впервые доставил блюда из кафе. Уникальный дрон «Бражник» совершил полет в городе Корсакове, преодолев 20 километров. Команда разработчиков сообщила, что отныне готова к регулярному выполнению рейсов в интересах местных жителей.

Также специалисты создали полезный дрон для каждого дачника. Новый гаджет для борьбы с борщевиком, считающимся чрезвычайно опасным растением, работает с микроволнами. Российские ученые назвали его «роботом-убийцей» борщевика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ереване убили чеченку, которая могла бежать за границу из-за домашнего насилия. Ее семья сделала заявление

    На Западе испугались последствий аферы с российскими активами

    Две страны ЕС отказались участвовать в трибунале против России

    На Украине захотели лишить защиты русский и еще один язык

    На Западе признали свое поражение в украинском конфликте

    Россиян с фимозом призвали не ждать и не гадать

    Российский губернатор обратился к жителям на фоне опасности атаки БПЛА

    Ирина Шейк снялась в прозрачном нижнем белье для модного бренда

    Беспилотник взмыл в небо и неожиданно помог жителям России

    На Западе раскрыли правду о потерях ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости