Британия расширит полномочия ВС для уничтожения беспилотников

Виктория Кондратьева
Фото: Stephane Mahe / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Великобритании получат новые полномочия для уничтожения подозрительных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над военными объектами. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным Министерства обороны, глава ведомства Джон Хили выступит с речью о растущей угрозе атак беспилотников перед лидерами бизнеса в Mansion House в понедельник.

«Великобритания не застрахована от этих угроз. Мы продолжаем ежедневно защищаться от опасностей, простирающихся от морского дна до киберпространства», — говорится в отрывке речи Хили, доступ к которым получило издание.

По данным издания, глава Минобороны королевства заявил, что государство будет делать все необходимое для обеспечения безопасности британского народа, и разработает новые возможности для уничтожения неопознанных беспилотников над военными объектами Великобритании.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия якобы виновата в инциденте с БПЛА. По словам главы польского МИД, это «тактически глупая и контрпродуктивная» эскалация конфликта на Украине.

