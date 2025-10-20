Британия расширит полномочия ВС для уничтожения беспилотников

Politico: ВС Британии получат новые полномочия для уничтожения беспилотников

Вооруженные силы (ВС) Великобритании получат новые полномочия для уничтожения подозрительных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над военными объектами. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным Министерства обороны, глава ведомства Джон Хили выступит с речью о растущей угрозе атак беспилотников перед лидерами бизнеса в Mansion House в понедельник.

«Великобритания не застрахована от этих угроз. Мы продолжаем ежедневно защищаться от опасностей, простирающихся от морского дна до киберпространства», — говорится в отрывке речи Хили, доступ к которым получило издание.

По данным издания, глава Минобороны королевства заявил, что государство будет делать все необходимое для обеспечения безопасности британского народа, и разработает новые возможности для уничтожения неопознанных беспилотников над военными объектами Великобритании.

