Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:20, 16 октября 2025Мир

Глава МИД Польши в трех словах высказался об инциденте с дронами

Глава МИД Польши Сикорский назвал инцидент с БПЛА «тактически глупой» эскалацией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия якобы виновата в инциденте с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), и назвал это «тактически глупой и контрпродуктивной» эскалацией конфликта на Украине. Об этом сообщает The Guardian.

В ночь на 10 сентября неопознанные беспилотники пересекли границу Польши. В Варшаве в случившемся безосновательно обвинили Москву. В российском Минобороны ответили, что беспилотники из России не смогли бы преодолеть такое расстояние.

По словам главы МИД Польши, все якобы пересекшие границу дроны были небоевыми и, вероятно, предназначались для проверки воздушной обороны НАТО и Польши.

Также Сикорский заявил, что поставка Киеву американских крылатых ракет Tomahawk якобы не приведет к эскалации конфликта на Украине. «Каждый раз, когда мы собирались предоставить Украине новые ракеты, новые типы оружия, кто-то говорил: "Не делайте этого, это эскалация"», — сказал политик.

Ранее посол России в Париже Алексей Мешков отверг обвинения в адрес России. Дипломат заявил, что польская сторона не привела никаких доказательств в пользу того, что дроны принадлежали Вооруженным силам России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, уличила польские власти в нагнетании русофобии. «Потому что они эксплуатируют тему информационной безопасности для нагнетания русофобских настроений», — сказала она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Индия пообещала ему не покупать российскую нефть. В Нью-Дели поспешили объясниться

    Мужчина надругался над малолетней россиянкой и получил срок

    Зеленский назначил защитника прав военных

    Пригожин высказался о попадании песни Валерии на «Грэмми»

    Вэнс высказался о чате молодых республиканцев с расизмом и шутками про изнасилования

    Популярный футболист попросил поклонников пожертвовать ему почку

    Возможную остановку боевых действий связали с христианским праздником

    В закрытом режиме приняли решение по судьбе редактора крупного российского информагентства

    В России высказались о передаче Tomahawk Украине

    Ирина Шейк вышла на подиум в прозрачных трусах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости