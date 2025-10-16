Глава МИД Польши в трех словах высказался об инциденте с дронами

Глава МИД Польши Сикорский назвал инцидент с БПЛА «тактически глупой» эскалацией

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия якобы виновата в инциденте с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), и назвал это «тактически глупой и контрпродуктивной» эскалацией конфликта на Украине. Об этом сообщает The Guardian.

В ночь на 10 сентября неопознанные беспилотники пересекли границу Польши. В Варшаве в случившемся безосновательно обвинили Москву. В российском Минобороны ответили, что беспилотники из России не смогли бы преодолеть такое расстояние.

По словам главы МИД Польши, все якобы пересекшие границу дроны были небоевыми и, вероятно, предназначались для проверки воздушной обороны НАТО и Польши.

Также Сикорский заявил, что поставка Киеву американских крылатых ракет Tomahawk якобы не приведет к эскалации конфликта на Украине. «Каждый раз, когда мы собирались предоставить Украине новые ракеты, новые типы оружия, кто-то говорил: "Не делайте этого, это эскалация"», — сказал политик.

Ранее посол России в Париже Алексей Мешков отверг обвинения в адрес России. Дипломат заявил, что польская сторона не привела никаких доказательств в пользу того, что дроны принадлежали Вооруженным силам России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, уличила польские власти в нагнетании русофобии. «Потому что они эксплуатируют тему информационной безопасности для нагнетания русофобских настроений», — сказала она.