Девушка возмутила родителей отказом быть реинкарнацией своей бабушки

Пользовательница Reddit с ником Rainraingoaway222 рассказала о многолетнем конфликте с собственным отцом, косвенной причиной для которого стала ее родная бабушка. Та скончалась за месяц до того, как стало известно о беременности матери автора.

«Когда родители узнали, что родится девочка, папа настоял на том, чтобы назвать меня в честь бабушки, его матери. А когда я немного подросла, стало понятно, что я еще и очень похожа на нее. В детстве мне нравились эти сравнения и истории о ней. Но потом я стала подростком и начала делать то, что не одобряла моя семья», — написала автор.

По словам девушки, она перестала повторять жизненный путь бабушки: выбрала учебу и карьеру вместо семьи, отказалась от общих с ней увлечений, начала носить непохожую на бабушкину стрижку. Но самым большим разочарованием для отца стал отказ девушки от использования имени Лорейн, которое автор сократила до Рейн, пусть пока и неофициально.

«Мне 27, и в следующем году я выхожу замуж. Недавно отец спросил, не собираюсь ли я сменить фамилию. Я призналась, что планирую. Он умолял меня оставить ее, потому что, хотя теперь меня зовут Рейн, моя полная, официальная фамилия точно такая же, как у бабушки. Я сказала, что хочу взять ту же фамилию, что и у мужа, и у всех наших будущих детей. Я также пообещала ему, что имя Рейн станет официальным», — рассказала девушка.

Все их диалоги теперь превратились череда взаимных упреков, при этом отец считает позицию девушки неуважительной и к нему, и к его матери, а сама автор настаивает на том, что не должна проживать жизнь так, как это сделал другой человек, которого она видела только на фотографиях.

