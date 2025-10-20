Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 20 октября 2025Интернет и СМИ

Девушка возмутила родителей отказом быть реинкарнацией своей бабушки

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: simona pilolla 2 / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Rainraingoaway222 рассказала о многолетнем конфликте с собственным отцом, косвенной причиной для которого стала ее родная бабушка. Та скончалась за месяц до того, как стало известно о беременности матери автора.

«Когда родители узнали, что родится девочка, папа настоял на том, чтобы назвать меня в честь бабушки, его матери. А когда я немного подросла, стало понятно, что я еще и очень похожа на нее. В детстве мне нравились эти сравнения и истории о ней. Но потом я стала подростком и начала делать то, что не одобряла моя семья», — написала автор.

Материалы по теме:
«Сейчас младенец — это аксессуар» Беременных признали сексуальными, но сами женщины от этого страдают. Почему так происходит?
«Сейчас младенец — это аксессуар»Беременных признали сексуальными, но сами женщины от этого страдают. Почему так происходит?
11 октября 2025
«Я не верила, что есть мир, где много русских» Эрзянка уже больше 10 лет учит детей исчезающему языку. Зачем она это делает?
«Я не верила, что есть мир, где много русских»Эрзянка уже больше 10 лет учит детей исчезающему языку. Зачем она это делает?
12 октября 2025
К чему снится отец: толкование из сонников и мнение психолога
К чему снится отец:толкование из сонников и мнение психолога
13 октября 2025

По словам девушки, она перестала повторять жизненный путь бабушки: выбрала учебу и карьеру вместо семьи, отказалась от общих с ней увлечений, начала носить непохожую на бабушкину стрижку. Но самым большим разочарованием для отца стал отказ девушки от использования имени Лорейн, которое автор сократила до Рейн, пусть пока и неофициально.

«Мне 27, и в следующем году я выхожу замуж. Недавно отец спросил, не собираюсь ли я сменить фамилию. Я призналась, что планирую. Он умолял меня оставить ее, потому что, хотя теперь меня зовут Рейн, моя полная, официальная фамилия точно такая же, как у бабушки. Я сказала, что хочу взять ту же фамилию, что и у мужа, и у всех наших будущих детей. Я также пообещала ему, что имя Рейн станет официальным», — рассказала девушка.

Все их диалоги теперь превратились череда взаимных упреков, при этом отец считает позицию девушки неуважительной и к нему, и к его матери, а сама автор настаивает на том, что не должна проживать жизнь так, как это сделал другой человек, которого она видела только на фотографиях.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как смогла справиться с гиперопекой со стороны родителей. По словам 19-летней девушки, ее старший брат никогда не сталкивался с настолько жестким контролем старшего поколения.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он вас уничтожит, если захочет». Трамп постоянно ругался на встрече с Зеленским и требовал принять условия России

    Названа зарплата основного владельца шахты «Листвяжная»

    Захарова объяснила звонок Зеленского лидерам ЕС после встречи с Трампом

    Зеленского предупредили о возможном отстранении

    HR-специалист назвал главные правила эффективной работы с зумерами

    Останки пропавшей три года назад женщины нашли благодаря бутылке водки

    Россиянам перечислили вредные для мозга продукты

    Стали известны подробности о боях за Добропольский выступ

    Девушка возмутила родителей отказом быть реинкарнацией своей бабушки

    Россиянка описала курорты Египта фразой «декорации к фильму про конец света»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости