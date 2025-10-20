Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:57, 20 октября 2025Силовые структуры

Драку подростка со школьным учителем оценили по уголовному кодексу России

СК возбудил уголовное дело о халатности после драки ребенка с учителем в Бурятии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Уголовное дело о халатности возбудили после драки подростка с учителем в школе Иволгинского района. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Бурятии.

Дело возбуждено в отношении администрации школы.

Все произошло 17 октября в селе Поселье. Между ребенком и учителем произошел конфликт, переросший в драку. В результате ученик получил телесные повреждения.

Очевидцы сообщали, что конфликт начался с подзатыльника, который учитель физики дал ребенку. Позже стало известно, что подросток попал в мужчину водой из водяного пистолета прямо во время урока.

Сейчас учитель временно отстранен от работы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на Украине

    В Киеве прогремел взрыв

    Мужчина поймал вредную рыбу и побил рекорд

    В России частично реабилитировали солдата гитлеровской армии

    Россиянин изрезал лица спящих на лавочке мужчин

    Российский губернатор прокомментировал драку подростка с учителем в школе

    Россияне назвали главные недостатки китайских машин

    В ВСУ подтвердили прорыв российских войск в центр Красноармейска

    Российский военный показал артефакт из боев под Киевом в начале СВО

    Глава РФС рассказал о регулярно поступающих от УЕФА миллионах евро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости