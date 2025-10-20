Драку подростка со школьным учителем оценили по уголовному кодексу России

СК возбудил уголовное дело о халатности после драки ребенка с учителем в Бурятии

Уголовное дело о халатности возбудили после драки подростка с учителем в школе Иволгинского района. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Бурятии.

Дело возбуждено в отношении администрации школы.

Все произошло 17 октября в селе Поселье. Между ребенком и учителем произошел конфликт, переросший в драку. В результате ученик получил телесные повреждения.

Очевидцы сообщали, что конфликт начался с подзатыльника, который учитель физики дал ребенку. Позже стало известно, что подросток попал в мужчину водой из водяного пистолета прямо во время урока.

Сейчас учитель временно отстранен от работы.

