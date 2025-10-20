Спорт
11:01, 20 октября 2025Спорт

Дзюба пожаловался на иностранных тренеров-шарлатанов в РПЛ

Артем Дзюба пожаловался на иностранных тренеров-шарлатанов в РПЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба высказался об иностранных тренерах в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

По мнению футболиста, среди них часто встречаются шарлатаны. «Если приходит или футболист, или тренер иностранный, он должен давать качество, давать разницу. А если плюс‑минус одно и то же — зачем легионер?» — заявил Дзюба.

Он также заявил о том, что среди российских тренеров много специалистов с зашкаливающим чувством собственной важности. «Амбиций много: "Дайте мне, дайте", а к этому никаких предпосылок нет», — добавил Дзюба.

Ранее возглавлявший несколько клубов РПЛ Сергей Юран дал совет иностранным тренерам, работающим в чемпионате России. По его мнению, специалисты должны выучить русский язык.

