04:30, 20 октября 2025Мир

Экс-помощница Байдена высказалась о жизни в России

Экс-помощница Байдена Рид заявила о добрых людях и отсутствии цензуры в России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Тара Рид

Тара Рид. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Обозреватель RT и бывшая помощница предыдущего президента США Джо Байдена Тара Рид высказалась о жизни в России. Ее слова приводит РИА Новости.

Рид уточнила, что сейчас живет в Москве. «Я просто нахожу это место таким красивым, чистым, эффектным, с милыми, добрыми людьми», — отметила она.

Экс-помощница Байдена также рассказала о работе в RT и указала на отсутствие цензуры. По ее словам, у нее есть возможность идти за своим любопытством и следовать истине.

Ранее Тара Рид прокомментировала получение российского гражданства. Она назвала переезд в Россию вынужденным решением. Рид призналась, что позже «влюбилась» в страну и решила остаться.

