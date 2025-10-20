Бывший СССР
Экс-премьер Украины рассказал об обмане Трампа Зеленским

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский обманул Трампа с ресурсной сделкой
Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обманул президента США Дональда Трампа в вопросе ресурсной сделки, потому как не знает, какими редкоземельными металлами обладает страна и как их добывать. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в подкасте Ларри Джонсона на площадке ТАСС.

По его словам, на территории Украины «есть вся таблица Менделеева», но редкоземельные месторождения не изучались практически с 1990 года. Поэтому представления о них у политиков примитивные: никто не может сказать, в каком конкретно месте находятся залежи, как извлекать месторождения и как их обогащать, заключил Азаров.

Он пришел к выводу, что Зеленский грубо обманул Трампа, так как они оба не разобрались в ситуации с редкоземельными металлами на Украине. Поэтому было заключено соглашение, которое «на самом деле ничего не стоит», сказал экс-премьер.

Ранее издание Politico сообщило, что президент Трамп предложил Зеленскому завершить конфликт на текущей линии фронта. Зеленский не согласился с тем, что Украина должна отказаться от территорий, которые Россия еще не заняла.

