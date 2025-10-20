Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:36, 20 октября 2025Моя страна

Гигантские матрешки появились в российском городе

В Нижнем Новгороде установили гигантских матрешек
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: «Русское радио»

Необычные арт-объекты в виде матрешек появились на ярмарке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает aif.ru.

Инсталляцию привезла радиостанция «Русское радио». Матрешки украшены изображениями популярных артистов.

Ранее сообщалось, что составлена подборка значимых осенних мероприятий в разных городах России, которые позволят соотечественникам погрузиться в атмосферу искусства, музыки, гастрономии и поэзии. С 24 по 31 октября Новосибирск превратится в центр джазовой музыки. Там состоится Sib Jazz Fest, участников которого ждут выступления российских и международных артистов, включая музыкантов с Кубы, Ямайки и уникальный ансамбль из Узбекистана, сочетающий джазовые мотивы с центральноазиатской традицией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали поисков семьи Усольцевых. Что рассказали волонтеры и могли ли силовики задержать пропавших в тайге?

    В России ответили на слова Зеленского о возможном окончании конфликта на Украине

    В ЕС рассказали о невообразимом требовании Украины

    Военблогеры описали положение ВСУ у Покровска

    В США назвали вероятную дату окончания шатдауна

    Врач предупредила об опасности мороженого из магазина

    Зеленского предупредили об «окончании шоу» после слов Трампа

    Венгрия выступила с обвинениями в адрес ЕС из-за встречи Путина и Трампа

    Трижды оправданного российского охранника снова начали судить за загадочную расправу

    Назван год открытия шести новых станций на Троицкой линии метро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости