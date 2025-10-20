Гигантские матрешки появились в российском городе

В Нижнем Новгороде установили гигантских матрешек

Необычные арт-объекты в виде матрешек появились на ярмарке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает aif.ru.

Инсталляцию привезла радиостанция «Русское радио». Матрешки украшены изображениями популярных артистов.

