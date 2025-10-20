Гинеколог предупредила о риске забеременеть во время анального секса

Гинеколог Татьяна Бут оценила риск забеременеть во время анального секса. Ее слова приводит издание Uol.

По мнению Бут, риск беременности при анальном сексе действительно существует, но он является минимальным. Зачатие ребенка возможно, только если пара занимается незащищенным половым актом, либо презерватив порвался во время процесса, пояснила она.

Врач утверждает, что если во время анального секса эякуляция произойдет близко к влагалищу, то сперма может попасть внутрь. Чтобы избежать случайного затекания семенной жидкости, а также снизить риск заболеваний, передающихся половым путем, она посоветовала использовать презервативы. Причем они необходимы даже в том случае, если партнер является постоянным, заключила Бут.

Ранее сексолог Тамара Занотелли рассказала, как очистить кишечник перед анальным сексом. Для этого она посоветовала использовать теплую воду.