Глава МИД Польши рассказал о готовящейся мере против России

Сикорский пообещал положительное решение по займу Украине за счет активов России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пообещал положительное решение по займу Украине за счет активов России. Его слова приводит газета The Guardian.

Сикорский отметил, что обсуждение вопроса об использовании замороженных российских активов для предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» «движется к благополучному завершению».

«Все очень просто: либо мы используем деньги [России], либо нам придется использовать свои собственные деньги. Не спрашивайте меня, что я предпочту», — добавил он.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что страны объединения еще не достигли компромисса в вопросе экспроприации замороженных российских активов. По ее словам, Еврокомиссия продолжает работать над решением, которое позволит распределить финансовые риски между странами ЕС.