Бордачев: Территориальные идеи Трампа по конфликту РФ и Украины нежизнеспособны

Территориальные идеи президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта России и Украины нежизнеспособны, заявил политолог Тимофей Бордачев. Его цитирует газета «Взгляд».

«Прекращение СВО по нынешней линии боевого соприкосновения невозможно в первую очередь потому, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в 2022 году были проведены референдумы, согласно которым все четыре региона выразили желание войти в состав России», — объяснил эксперт.

Таким образом, по его мнению, все четыре региона должны входить в состав России в том виде, в котором они были на момент проведения референдума, — это соответствует российским и международным нормам. «Сейчас эти границы не совпадают с линией боевого соприкосновения. Потому требование Трампа поделить территории неприемлемо для Москвы», — заключил Бордачев.

Ранее в октябре стало известно, что Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому завершить конфликт на текущей линии фронта. При этом Зеленский не согласился с тем, что Киев должен отказаться от территорий, которые Россия еще не заняла.