05:43, 20 октября 2025Ценности

Известная актриса устроила фотосессию в ультракороткой юбке

Актриса Хелен Флэнаган устроила фотосессию в ультракороткой юбке и корсете
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @hjgflanagan

Известная британская актриса и фотомодель Хелен Флэнаган устроила фотосессию в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах в подчеркивающем грудь леопардовом корсете и черной ультракороткой юбке. Кроме того, она позировала в капроновых колготках и остроносых туфлях, подобранных в тон нижней части наряда. Эффектный внешний вид знаменитости был дополнен макияжем с акцентом на розовую помаду и легкими локонами.

Пользователи сети оценили съемку звезды «Холби Сити» в комментариях под публикацией. «Шикарная», «Отрада для моих глаз», «Совершенная красота», «Ты так сексуальна в этой юбке», «Ты прекрасна», — восхищались они.

В августе Хелен Флэнаган показала крупным планом грудь в откровенном наряде.

.
    Все новости