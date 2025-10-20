Мир
17:10, 20 октября 2025

Каллас сделала новое заявление о встрече Путина и Трампа

Каллас: Без Украины или Европы встречи по урегулированию будут безрезультатны
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ansgar Haase / dpa / Globallookpress.com

Встречи по урегулированию украинского конфликта якобы не принесут результатов, если на них не будут присутствовать представители Киева или Европы. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

«Мы работаем над тем, чтобы убедить наших союзников по всему миру, что эти встречи не принесут результатов, если Украина или Европа не будут в них участвовать», — заявила евродипломат.

При этом Каллас отметила, что президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию украинского кризиса.

Ранее Каллас назвала «не очень приятным» факт предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Европейский союз (ЕС) начал совершать «активные подрывные усилия» перед встречей президентов России и США.

