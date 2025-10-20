Забота о себе
14:32, 20 октября 2025

Кардиолог предупредил о первом сигнале нарушений в работе сердечно-сосудистой системы

Врач Кокин призвал насторожиться, если аритмия после еды сопровождается одышкой
Иногда аритмия, возникающая после еды, может быть первым сигналом нарушений в работе сердечно-сосудистой и нервной систем, предупредил кандидат медицинских наук, врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Кокин. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Кокин заявил, что чаще всего аритмия во время или после еды — это просто физиологическая особенность организма. Однако он призвал насторожиться, если этот симптом сопровождается головокружением, болью в груди, одышкой, слабостью или потерей сознания. «Повторяющиеся после каждого приема пищи эпизоды учащенного сердцебиения ухудшают качество жизни и сигнализируют о глубинных нарушениях ритма. Это повод немедленно обратиться к врачу», — подчеркнул кардиолог.

По его словам, мерцательная аритмия после еды повышает риск возникновения тромбообразования и инсульта, а желудочковые аритмии, особенно у людей, перенесших инфаркт, могут привести к внезапной остановке сердца. Однако, как отметил кардиолог, определить тип патологии сможет только врач, который для диагностики использует ЭКГ, суточное мониторирование по Холтеру и анализ крови на электролиты.

Ранее кардиолог Ли Янь рассказал, как улучшить здоровье сердца. Он порекомендовал регулярно мониторить уровень сахара в крови.

