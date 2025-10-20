Киркоров вступился за раскритикованный Собчак стиль Баскова

Певец Киркоров поддержал Баскова после критики Собчак и заявил, что ему все идет

Певец Филипп Киркоров вступился за раскритикованный журналисткой Ксенией Собчак стиль певца Николая Баскова. Его комментарий публикует портал «Страсти».

Узнав, что Собчак нелестно оценила пиджаки Баскова, Киркоров усомнился в том, что это могла сказать именно она. При этом артист поддержал коллегу, заявив, что Баскову все идет.

«Коле очень, по-моему, все идет. Это она ему в день рождения такой подарок сделала? Может, это была не Ксения, а искусственный интеллект? Сейчас же все меняют — лица, голоса. Коля может обидеться, а Ксения этого даже не говорила. Сейчас же это кругом», — предположил он.

В то же время Киркоров подчеркнул, что Басков является его близким другом, поэтому он готов поделиться вещами из своего гардероба. «Я, помнится, подарил ему запонки свои очень дорогие на какой-то его день рождения. А так я бы с ним поделился всем, потому что он мой близкий друг. Но размерчик у нас разный», — признался исполнитель.

