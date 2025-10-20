Ценности
19:45, 20 октября 2025

Киркоров вступился за раскритикованный Собчак стиль Баскова

Певец Киркоров поддержал Баскова после критики Собчак и заявил, что ему все идет
Екатерина Ештокина
Николай Басков

Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певец Филипп Киркоров вступился за раскритикованный журналисткой Ксенией Собчак стиль певца Николая Баскова. Его комментарий публикует портал «Страсти».

Узнав, что Собчак нелестно оценила пиджаки Баскова, Киркоров усомнился в том, что это могла сказать именно она. При этом артист поддержал коллегу, заявив, что Баскову все идет.

«Коле очень, по-моему, все идет. Это она ему в день рождения такой подарок сделала? Может, это была не Ксения, а искусственный интеллект? Сейчас же все меняют — лица, голоса. Коля может обидеться, а Ксения этого даже не говорила. Сейчас же это кругом», — предположил он.

В то же время Киркоров подчеркнул, что Басков является его близким другом, поэтому он готов поделиться вещами из своего гардероба. «Я, помнится, подарил ему запонки свои очень дорогие на какой-то его день рождения. А так я бы с ним поделился всем, потому что он мой близкий друг. Но размерчик у нас разный», — признался исполнитель.

Ранее в октябре стилист оценила образ Киркорова в ботинках с перпендикулярными носами. Так, эксперт обратила внимание на наряд артиста, состоящий из футболки, косухи, облегающих штанов и обуви с загнутыми под 90 градусов носами.

