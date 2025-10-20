Ценности
Стилист оценила образ Киркорова в ботинках с перпендикулярными носами

Стилист Стиль раскритиковала образ Киркорова в ботинках с загнутыми носами
Екатерина Ештокина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Стилист Саша Стиль раскритиковала образ певца Филиппа Киркорова в ботинках с перпендикулярными носами. Соответствующий комментарий публикует портал «Страсти».

Так, эксперт обратила внимание на наряд артиста, состоящий из футболки, косухи, облегающих штанов и обуви с загнутыми под 90 градусов носами. По словам специалистки, данный наряд производит впечатление скорее усталости, чем дерзкого эпатажа, который обычно демонстрирует звезда.

«Мягкая косуха и узкая футболка вступили в диссонанс с брутальностью обуви. Футболка оказалась слишком тесной, невыгодно подчеркивая фигуру. Единственным стержнем, объединяющим столь разнообразные элементы этого модного пазла, стала лишь цветовая палитра», — оценила Стиль.

В сентябре Филипп Киркоров купил уникальный Aurus за миллионы рублей. Речь шла о машине Aurus Senat, стоимость которой варьируется от 25 до 50 миллионов рублей в зависимости от комплектации

