Филипп Киркоров купил уникальный Aurus за миллионы рублей. Как выглядит роскошный автомобиль?

Бордовый Aurus Senat Киркорова за миллионы рублей сняли на фото в Москве

Певец Филипп Киркоров приобрел уникальный автомобиль российской марки —речь идет о машине Aurus Senat, стоимость которой варьируется от 25 до 50 миллионов рублей в зависимости от комплектации. После покупки в разговоре с репортерами исполнитель признавался, что давно интересовался роскошным авто. «Я просто поддерживаю отечественного производителя. Aurus — это моя любовь уже давно. Я считаю, что это лучшая машина в мире. И вот теперь она у меня», — говорил он. Aurus Киркорова уже запечатлели в Москве — на машину бордового цвета также нанесли эмблему артиста в виде первых букв его имени и фамилии.

Фото: Егор Алеев / ТАСС