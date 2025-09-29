Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:12, 29 сентября 2025Ценности

Филипп Киркоров купил уникальный Aurus за миллионы рублей. Как выглядит роскошный автомобиль?

Бордовый Aurus Senat Киркорова за миллионы рублей сняли на фото в Москве

Певец Филипп Киркоров приобрел уникальный автомобиль российской марки —речь идет о машине Aurus Senat, стоимость которой варьируется от 25 до 50 миллионов рублей в зависимости от комплектации. После покупки в разговоре с репортерами исполнитель признавался, что давно интересовался роскошным авто. «Я просто поддерживаю отечественного производителя. Aurus — это моя любовь уже давно. Я считаю, что это лучшая машина в мире. И вот теперь она у меня», — говорил он. Aurus Киркорова уже запечатлели в Москве — на машину бордового цвета также нанесли эмблему артиста в виде первых букв его имени и фамилии.

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вот наше послание Москве». Министр обороны Британии обратился к Путину. Что он потребовал?

    Из реки в Москве достали тело женщины

    Учитель воспользовался «пукательным» спреем и свел учеников с ума

    США столкнулись с проблемой из-за Трампа

    Неудачную попытку украинского Як-52 сбить «Герань» засняли

    В России отреагировали на слова Вэнса о возможных поставках ракет Tomahawk Украине

    Девушка отправилась с возлюбленным в горы и сорвалась вниз у него на глазах

    Трампу дали важный совет по Украине

    Мошенники придумали новую схему кражи денег россиян

    Россиянам раскрыли способ быстро избавиться от кашля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости