Китай нарастил закупки российского металла

Таможня КНР: Поставки российского алюминия выросли на треть
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В первый месяц осени экспорт российского алюминия в Китай увеличился на треть, если сравнивать с августом, и достиг 530,5 миллиона долларов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные таможни КНР.

В последний месяц лета речь шла о 407 миллионах. Таким образом доля российского металла в китайском импорте поднялась до 35,8 процента. Всего же с начала года РФ отправила на китайский рынок алюминия на 4,6 миллиарда долларов. Это в 1,7 раза больше того уровня, что фиксировался годом ранее.

Отмечается, что Россия смогла нарастить экспорт алюминия в Китай вопреки общему тренду. Дело в том, что в 2025 году китайские компании на 16 процентов уменьшили закупки этого металла на внешних рынках. Кроме России, основными поставщиками алюминия в КНР стали Малайзия (1,2 миллиарда долларов), Таиланд (1,1 миллиарда), Япония (936,7 миллиона) и Южная Корея (747,5 миллиона долларов).

За первые восемь месяцев 2025 года Россия экспортировала в Китай алюминия на 4,1 миллиарда долларов.

