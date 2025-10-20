Экономика
12:33, 20 октября 2025Экономика

Китай в 73 раза увеличил импорт одного российского товара

Таможня КНР: Импорт российской пшеницы в сентябре вырос в 73 раза
Вячеслав Агапов

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Импорт Китаем российской пшеницы в сентябре 2025 года вырос в 73 раза. Об этом со ссылкой на данные таможни КНР сообщает РИА Новости.

За месяц объем поставок пшеницы вырос до рекордных с ноября 2024 года 1,293 миллиона долларов. Помимо пшеницы, Китай увеличил покупки ячменя и овса. В течение сентября покупки российского зерна прибавили 13,3 процента и составили 24,1 миллиона долларов.

В свою очередь, Китай увеличил почти в полтора раза поставки пива в Россию. С начала года объемы экспорта взлетели на 47,5 процента, до 36,39 миллиона литров. В стоимостном выражении объемы поставок выросли на 53 процента, до 33,37 миллиона долларов. Сейчас Россия замыкает пятерку ключевых покупателей китайского пива (речь идет о материковой части страны), уступая Тайваню (133,46 миллиона литров), Мьянме (84,79 миллиона), Гонконгу (68 миллионов) и Объединенным Арабским Эмиратам (41,63 миллиона).

При этом с начала года товарооборот РФ и Китая сократился на 9,4 процента. После двух рекордных лет эксперты прогнозируют падение объема двусторонней торговли почти с 245 миллиардов долларов примерно до 225 миллиардов.

