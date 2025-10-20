Создан рекордно легкий ноутбук

Fujitsu представила самый легкий в мире ноутбук весом 600 граммов

Компания Fujitsu представила самый легкий ноутбук на рынке. На это обратило внимание издание NotebookCheck.

Модель Fujitsu FMV UX-K3 получила корпус из магний-литиевого сплава и карбона. Аппарат также имеет небольшой 14-дюймовый экран, из-за чего вес устройства составил всего 600 граммов. Толщина корпуса — 1,2 сантиметра. Рекордно легкий ноутбук оказался легче еще одного портативного компьютера Fujitsu — FMV Zero WU5/J3, выпущенного год назад. То устройство с корпусом из углеродного волокна весило 634 грамма.

Журналисты заметили, что создателям компьютера пришлось пойти на компромисс. Так, ноутбук имеет небольшой аккумулятор, которого хватит лишь на 7 часов работы в режиме воспроизведения видео. Устройство получило процессор Intel Core Ultra 7 255U с двумя производительными и десятью энергоэффективными ядрами, 16 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти.

FMV UX-K3 оснащен веб-камерой разрешением 1080 пикселей со шторкой, портами USB-C, USB-A, HDMI и Ethernet, имеет поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Также у него есть картридер microSD. Стоимость рекордно легкого ноутбука составила 280 тысяч иен, или около 151 тысячи рублей.

Ранее инсайдеры Bloomberg выяснили, что корпорация Apple представит не позже 2027 года ноутбук с сенсорным дисплеем. Также впервые в серии аппарат получит OLED-экран.