Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:09, 17 октября 2025Наука и техника

Apple выпустит ноутбук с сенсорным экраном

Bloomberg: Первый ноутбук Apple с сенсорным OLED-экраном выйдет до 2027 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Корпорация Apple представит не позже 2027 года ноутбук с сенсорным дисплеем. Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно инсайдеру Марку Гурману, обновленная версия MacBook Pro появится в конце 2026 или начале 2027 года. Новые ноутбуки — в серию войдут две модели с экраном разной диагонали — получат процессор M6. Главной особенностью гаджетов окажется сенсорный OLED-дисплей — впервые в линейке компьютеров Apple.

Также инженеры IT-гиганта изменят дизайн экрана. На нем появится аналоги выреза Dynamic Island как у iPhone. Актуальные MacBook имеют «монобровь». В этом месте будут расположены индикаторы и прочие данные, которые будут поступать со смартфона.

Несмотря на наличие сенсорного дисплея, новые MacBook Pro будут иметь физическую клавиатуру и трекпад. Таким образом, сенсорное управление окажется вспомогательным, а не основным.

15 октября корпорация Apple анонсировала устройства на базе процессора M5. Среди новинок оказались ноутбук MacBook Pro, планшет iPad Pro и шлем дополненной реальности Vision Pro.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вопрос передачи Украине ракет Tomahawk поставили на паузу

    Походка Беллы Хадид на показе Victoria's Secret встревожила фанатов

    Стало известно о шаге Белоруссии в сторону ЕС

    Россиянин сообщил о минировании объекта Минобороны

    Генконсульство России подтвердило кончину туристки на курорте Турции

    «Благотворительность — это неотъемлемая часть того, кто мы есть» Ольга Костякова — о лотерее «12 Добрых дел»

    Реклама

    Москвичам предрекли всплеск тепла

    Ключевую особенность Су-57 показали на фото

    В нескольких городах Харьковской области раздались взрывы

    Раскрыта неприятная правда о кока-коле без сахара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости