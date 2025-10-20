Медсестра поверила в загробную жизнь после разговора с пациентом

В США мужчина пережил клиническую смерть и рассказал о загробной жизни

Медсестра из США столкнулась с паранормальным случаем, который заставил ее пересмотреть взгляды на мироздание. Об этом сообщает Daily Mirror.

Сотрудница приемного отделения по имени Мо с ником @tribenursing рассказала о своем опыте на платформе TikTok. По словам Мо, один из ее пациентов пережил клиническую смерть. У него не было пульса в течение 20 минут, пока его реанимировали. Когда мужчина очнулся и пришел в себя, он поделился с Мо тем, что с ним произошло, пока его сердце не билось. Их разговор о загробной жизни заставил ее поверить в то, что смерть — это не конец.

«Позже он рассказал нам, что помнил, как парил над комнатой, описывая детали, которых он не мог знать», — сказала Мо.

Этот случай побудил медсестру задать коллегам вопрос — «Медсестра — медсестре: какой момент в вашей карьере заставил вас поверить в высшую силу?» В комментариях другие работники стали делиться похожими историями. Одна из пользовательниц написала: «Пациентка была без сознания. Мы констатировали время смерти, и через девять секунд ее сердце снова заработало. Когда она очнулась, она поблагодарила меня за то, что я держала ее за руку и пела гимн. Никто в том отделении не держал ее за руку и не пел».

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании Никола Ходж выжила после комы и рассказала о загробном мире. «Я не увидела райских врат — только тепло и янтарный свет», — вспомнила она.