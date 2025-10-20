Экономика
16:59, 20 октября 2025Экономика

Москвичей предупредили об усиливающихся дождях

Синоптик Позднякова: Дожди в Москве станут интенсивнее к 24 октября
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Наступившая неделя выдастся для москвичей дождливой. Своим прогнозом с «Известиями» поделилась ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По сведениям синоптика, в начале недели погода в столице будет неустойчивой: в понедельник и вторник, 20 и 21 октября, Москва будет находиться под действием южного циклона. Он же принесет в мегаполис небольшие дожди. Температура воздуха в эти дни будет составлять около 6-8 градусов тепла в Москве и 3-8 градусов в Подмосковье, что соответствует климатической норме. Ночью воздух остынет до плюс 1-3 градусов в городе и до нуля по области.

В середине недели погода улучшится, существенных осадков не ожидается, однако в пятницу ситуация резко изменится. К концу рабочей недели с приходом мощного циклона с юга Скандинавии дожди станут интенсивнее. По словам Поздняковой, это будут настоящие осенние дожди. Температура останется на прежнем уровне. Самый теплый день недели придется на субботу, 25 октября. Тем не менее комфортной погода не будет, предупреждает метеоролог: из-за повышенной влажности и ветра будет ощущаться около 8 градусов тепла. Снежных осадков в столице не прогнозируется.

Метеорологическая зима в Москве наступит не раньше конца ноября, заверил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По оценкам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, отрицательные температуры окончательно установятся в городе в середине ноября.

