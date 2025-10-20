Мужчина поймал вредную рыбу и побил рекорд

В США рыбак из Теннесси поймал вредного алабамского окуня и установил рекорд

Рыбак из американского штата Теннеси поймал алабамского окуня весом 3,26 килограмма и побил рекорд. Об этом сообщает Outdoor Life.

Новое достижение установил Калеб Болл. Мужчина выловил крупную рыбу в водохранилище Парксвилл, округ Полк. В пятницу, 10 октября, его рекорд официально признали в управлении охраны дикой природы штата. Предыдущий рекорд Теннеси по ловле алабамского окуня был установлен в 2014 году. Та рыба весила три килограмма.

При этом в пресс-релизе сказано, что это достижение, которого не должно было быть. Дело в том, что алабамский окунь является вредным инвазивным видом для Теннесси. «К сожалению, алабамский окунь — инвазивный вид, незаконно привнесенный в Теннесси. Алабамский окунь оказывает негативное воздействие на многочисленные водоемы, соединяющиеся с рекой Теннесси», — сказано в пресс-релизе.

Как пояснили ихтиологи, алабамский окунь превосходит местные виды окуней в борьбе за пропитание, а также скрещивается с местным малоротым окунем, ставя под угрозу его популяцию. Болл сам обратил внимание на эту проблему в посте о своем рекорде.

Ранее сообщалось, что в Великобритании впервые за 20 лет поймали редчайшего глубоководного американского полиприона. Рыбу, которая почти не появляется у побережий, поймали в Корнуолле.