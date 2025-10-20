На Украине заявили о существенном продвижении ВС России на харьковском направлении

«Страна.ua»: ВС России существенно продвинулись в Купянске

Российские войска в результате успешных боевых действий существенно продвинулись в Купянске. О наступлении Вооруженных сил (ВС) России на харьковском направлении сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Армия РФ существенно продвинулась в Купянске (...). Под контролем Вооруженных сил Украины остаются два района на юге и востоке», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские войска также продвинулись в районе Плавней и в Волчанске.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк предрек скорое взятие Купянска российскими войсками. По его словам, армия России успешно наступает на нескольких участках фронта в регионе.