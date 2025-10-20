Военный эксперт Полетаев: ВСУ бросили резервы под Доброполье, ослабив Купянск

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский принял нерациональное решение, перебросив резервы из-под Купянска и Красноармейска (Покровска) ради сдерживания российского наступления на Добропольском выступе. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт Сергей Полетаев.

По его словам, маневр, предпринятый генералом, не достиг поставленных целей: несмотря на отдельные успехи украинской армии под Добропольем в начале осени, российские войска сумели укрепить позиции и нарастить численность на ключевых участках.

«Сырский выдернул резервы, которые сейчас сражаются под Добропольем, из-под Купянска, Покровска и Днепропетровской области. В итоге там все посыпалось — оборонять рубежи практически нечем», — сказал Полетаев.

Аналитик добавил, что благодаря плохой погоде, Вооруженным силам России стало проще перебрасывать на Добропольский выступ пехотные резервы, не опасаясь атак БПЛА так сильно, как раньше.

«После двух месяцев тяжелых боев российское командование сумело насытить этот участок войсками», — заключил Полетаев.

Добропольский выступ — условное название участка подконтрольной России территории в ДНР к северо-востоку от Красноармейской агломерации площадью около 140-150 квадратных километров. Сформировался после прорыва обороны Вооруженных сил Украины в направлении Доброполья в середине августа.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска заходят на окраины Константиновки. Чиновник уточнил, что армия уже заняла ряд населенных пунктов в предместьях города.