Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:14, 20 октября 2025Наука и техника

Названы снижающие риск потери памяти продукты

F&F: Употребление цельнозерновых продуктов снижает возрастное ухудшение памяти
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stockking / Freepik

Исследование, опубликованное в журнале Food & Function (F&F), показало, что регулярное употребление цельнозерновых продуктов помогает сохранить более высокую когнитивную активность и меньший риск возрастного снижения памяти у людей среднего и пожилого возраста. В анализе участвовали более 5000 человек со средним возрастом 64 года, данные которых исследователи из Чунцина и Пекина сопоставили с результатами тестов на внимание, память и скорость мышления.

Оказалось, что участники, потреблявшие больше цельнозерновых (около 75 граммов в день), показывали лучшие результаты по всем когнитивным тестам и на 18 процентов реже сталкивались с легкими когнитивными нарушениями. Особенно выраженной оказалась связь между употреблением цельнозерновых и улучшением вербальной памяти и концентрации внимания.

Ученые объясняют эффект высоким содержанием в злаках клетчатки, витаминов группы B, магния и антиоксидантов, способствующих здоровью сосудов и защите нейронов. Авторы подчеркивают, что даже небольшое увеличение доли цельнозерновых в рационе может стать простым способом поддержания памяти и ясности ума в пожилом возрасте.

Ранее стало известно, что цельнозерновые и обогащенные рафинированные продукты способствуют здоровью обмена веществ и снижают риск ожирения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали поисков семьи Усольцевых. Что рассказали волонтеры и могли ли силовики задержать пропавших в тайге?

    В России ответили на слова Зеленского о возможном окончании конфликта на Украине

    В ЕС рассказали о невообразимом требовании Украины

    Военблогеры описали положение ВСУ у Покровска

    В США назвали вероятную дату окончания шатдауна

    Врач предупредила об опасности мороженого из магазина

    Зеленского предупредили об «окончании шоу» после слов Трампа

    Венгрия выступила с обвинениями в адрес ЕС из-за встречи Путина и Трампа

    Трижды оправданного российского охранника снова начали судить за загадочную расправу

    Назван год открытия шести новых станций на Троицкой линии метро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости