Названы участники атаки на российскую авиабазу

Суд дал Капралову и Блинову за атаку на авиабазу и аэродром 15 и 14 лет колонии

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор двум причастным к сотрудничеству с украинской спецслужбой гражданам России Анатолию Капралову и Геннадию Блинову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Подсудимые 35 и 37 лет признаны виновными в госизмене. Они получили от 14 до 15 лет заключения.

Суд установил, что россияне под контролем куратора из Главного управления разведки Минобороны Украины проводили сделки с цифровыми валютами и финансовые операции. Они приобрели партию SIM-карт, которые отправили на Украину. Позже их использовали в беспилотниках, атаковавших в августе 2023 года авиабазу «Сольцы-2» в Новгородской области и военный аэродром «Шайковка» в Калужской области.

Тогда же Капралов перечислил 676 тысяч долларов для обеспечения деятельности пособников, действующих на территории России.

Этот же суд ранее приговорил к срокам от 26 до 28 лет заключения членов элитной разведывательно-диверсионной группы за атаку на «Шайковку» и другие стратегические объекты на территории России.