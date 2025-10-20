Новая комбинация лекарств продлила жизнь пациентам с распространенным видом рака

NEJM: Препарат энзалутамид позволяет снизить риск смерти при раке простаты

Ученые из Медицинского центра Сидарс-Синай (США) сообщили о значительном прорыве в терапии агрессивных форм рака простаты. Клиническое исследование, опубликованное в The New England Journal of Medicine, показало: комбинация гормональной терапии с препаратом энзалутамидом снижает риск смерти на 40 процентов у мужчин, у которых заболевание вернулось после операции или лучевой терапии.

В исследовании участвовали более 1000 пациентов из 17 стран, страдающих от биохимически рецидивирующего рака простаты, когда после лечения уровень специфического антигена PSA быстро повышается — сигнализируя о вероятности метастазов. Мужчин случайным образом разделили на три группы: одна получала стандартную гормональную терапию, вторая — только энзалутамид, а третья — их сочетание. Через восемь лет наблюдения именно комбинированный подход обеспечил наиболее выраженное снижение смертности.

По словам руководителя работы профессора Стивена Фридланда, результаты можно считать «настоящим изменением парадигмы»: впервые за десятилетия стандартное лечение рака простаты после рецидива показало заметное улучшение выживаемости. Исследователи надеются, что комбинация энзалутамида и гормональной терапии станет новым стандартом лечения для тысяч мужчин по всему миру.

