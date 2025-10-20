Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:16, 20 октября 2025Наука и техника

Новая комбинация лекарств продлила жизнь пациентам с распространенным видом рака

NEJM: Препарат энзалутамид позволяет снизить риск смерти при раке простаты
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: freepik / Freepik

Ученые из Медицинского центра Сидарс-Синай (США) сообщили о значительном прорыве в терапии агрессивных форм рака простаты. Клиническое исследование, опубликованное в The New England Journal of Medicine, показало: комбинация гормональной терапии с препаратом энзалутамидом снижает риск смерти на 40 процентов у мужчин, у которых заболевание вернулось после операции или лучевой терапии.

В исследовании участвовали более 1000 пациентов из 17 стран, страдающих от биохимически рецидивирующего рака простаты, когда после лечения уровень специфического антигена PSA быстро повышается — сигнализируя о вероятности метастазов. Мужчин случайным образом разделили на три группы: одна получала стандартную гормональную терапию, вторая — только энзалутамид, а третья — их сочетание. Через восемь лет наблюдения именно комбинированный подход обеспечил наиболее выраженное снижение смертности.

Материалы по теме:
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака. Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака.Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
1 марта 2024
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака. Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака.Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
28 июля 2025

По словам руководителя работы профессора Стивена Фридланда, результаты можно считать «настоящим изменением парадигмы»: впервые за десятилетия стандартное лечение рака простаты после рецидива показало заметное улучшение выживаемости. Исследователи надеются, что комбинация энзалутамида и гормональной терапии станет новым стандартом лечения для тысяч мужчин по всему миру.

Ранее ученые обнаружили, что сочетание окситоцина и ингибитора фермента Alk5 заметно продлевает жизнь и улучшает когнитивные функции в пожилом возрасте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали поисков семьи Усольцевых. Что рассказали волонтеры и могли ли силовики задержать пропавших в тайге?

    В России резко отреагировали на переименование улиц в Николаеве

    Пережившего смертельную атаку российского военного сняли на видео

    Захарова ответила на комментарий Каллас о предстоящей встрече Путина и Трампа

    Зеленский назвал возможных поставщиков газа для Украины

    Дачникам раскрыли секрет долгой службы фасада

    В Подмосковье спасатели откачали кислородом пострадавших при пожаре голубей

    Россиянка напилась перед рейсом, поругалась с друзьями и заявила о бомбе на борту

    Доктор Мясников предупредил высоких женщин о большом риске одного вида рака

    Названа дата встречи госсекретаря США и Лаврова по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости