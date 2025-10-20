Мир
16:18, 20 октября 2025

Одна страна из-за Трампа отозвала своего посла в США

Reuters: Колумбия отозвала своего посла в США из-за Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Joel González / Fotografía oficial de la Presidencia de Colombia / Wikimedia

Колумбия отозвала своего посла в США из-за введенных американским лидером Дональдом Трампом торговых пошлин, а также приостановки им всех выплат и субсидий. Об этом сообщили в колумбийском МИД, передает Reuters.

«Посол Колумбии в Соединенных Штатах Америки Даниэль Гарсия-Пенья был отозван для консультаций президентом Густаво Петро и сейчас находится в Боготе», — указали в колумбийском внешнеполитическом ведомстве.

Колумбийские власти отреагировали на обвинения в адрес президента. В Боготе назвали оскорбительными слова Трампа, назвавшего своего коллегу «лидером наркоторговли».

Ранее Трамп обвинил власти Колумбии в незаконном обороте наркотиков и остановил из-за этого все американсике выплаты и субсидии.

