В России высказались о прекращении огня до переговоров

Депутат Чепа назвал прекращение огня до переговоров не лучшим вариантом

С военной точки зрения остановка конфликта по текущей линии фронта не лучший вариант, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. О сценарии прекращения огня до переговоров он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Украина и Запад предлагали такой вариант, чтобы воспользоваться передышкой и произвести определенные действия, способствующие остановке наступления России, указал депутат. По его словам, это приведет лишь к дальнейшему усилению конфронтации.

«В любом случае если и будет остановка, то она должна быть не со стороны тех позиций, которые изначально предлагали западники, то есть "давайте мы сейчас просто остановим, потом будем садиться и обсуждать". Нет. Мы сначала выработаем цель, как будет строиться дальнейшее мироустройство на Украине, и после этого будет остановка. Так будет, очевидно, правильнее сделать. Я думаю, мы будем придерживаться именно такой позиции», — поделился парламентарий.

Ранее американский президент Дональд Трамп вновь повторил свое предложение России и Украине остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чем-то позже».

